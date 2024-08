Cauã Reymond lembra carreira de modelo com fotos antigas; confira

Cauã Reymond, 44, publicou fotos antigas de seu tempo como modelo.

O que aconteceu

O ator fez um carrossel com os registros no seu perfil do Instagram. "Polaroids feitas pelo Karl Lagerfeld. Lembranças de uma carreira de modelo que estava começando."

Cauã publicou três imagens. Na primeira, aparece com o cabelo mais parecido com o que usa atualmente.