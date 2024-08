Bárbara Evans mostra resultado de cirurgias plásticas

Bárbara Evans, 33, usou as redes sociais para mostrar como ficou o seu corpo quase dois meses após ela realizar cirurgias plásticas.

O que aconteceu

No dia 19 de junho, a modelo fez uma mamoplastia, para mudar o formato e o volume dos seios; uma abdominoplastia, para remover o excesso de gordura e pele do abdome; e uma lipoaspiração, para retirar gordura de diferentes regiões do corpo.

Em seus Stories no Instagram, a influenciadora levantou a camiseta preta que vestia para mostrar a barriga e exibir os resultados dos procedimentos estéticos.