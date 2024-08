Após ser ferida por Electra, Jéssica vai parar no hospital

No capítulo de quinta-feira (15), da novela "Família É Tudo" (Globo), Vênus se desculpa com Tom. Jéssica vai para o hospital, e Electra fica em seu lugar no ensaio.

Tom se diverte com Eva, os filhos e Maya. Paulina avisa a Wilson que o encontrará quando Brenda sair de casa. Sheila e Chicão ficam em um quarto ao lado do de Andrômeda.

Memo não deixa Lupita sair com Guto. Murilo volta a morar com Luca. Léo chega ao local marcado por sua mãe.