Modelo do OnlyFans conta que fez sexo no túmulo do pai: 'Catártico'

Ava Louise, influenciadora e modelo do OnlyFans, contou que gravou uma cena de sexo no túmulo do seu pai.

O que aconteceu

Ao DailyStar, ela revelou como se sentiu. "Achei muito catártico. Ser órfã de pai me levou ao meu trabalho, então pensei que a ironia seria uma bela obra de arte."

Ela explicou. "Sinto que o que criei realmente falou com o trauma que as mulheres sentem coletivamente com o abandono da figura masculina e paterna. E as ações que tomamos para curar essa ferida."