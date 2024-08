Cláudia Alencar relata volta à rotina após seis meses internada: 'Difícil'

Os problemas de saúde a obrigaram a abdicar de um papel na novela "Beleza Fatal" (Max) - algo que a atriz lamentou muito. "Era um sonho trabalhar na Max, ou em algum outro streaming. Eu lamentei muito. E tive que abdicar também de uma peça da Leilah Assumpção, que ela queria muito que eu fizesse. Mas ela não pôde esperar a minha saída do hospital e vai estrear em breve com outro elenco. Isso me marcou um pouco, mas passou. Vão vir outras coisas."

A volta ao batente, entretanto, já está confirmada - no filme "Queen Lear - A Rainha da Milícia", releitura livre da clássica peça "Rei Lear". "Pela primeira vez, Shakespeare vai ser filmado no Brasil. Ele sempre é encenado nos teatros, mas nunca foi filmado. Essa adaptação brasileira, carioca, retrata como a família se dissolve por causa do dinheiro. Acho que muitas pessoas vão se identificar, porque o dinheiro não pode ser maior que o amor, jamais."