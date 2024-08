Chico: Estreia do Estrela da Casa foi chata e com repercussão esquisita

Ainda segundo a comentarista, as entrevistas da apresentadora Ana Clara Lima foram "fracas" e pouco aproveitadas.

O programa ainda apresentou toda a programação dessa primeira semana, mas acabou deixando o espectador confuso e se sentindo "burro" pela complexidade, diz Lucas Pasin. Além disso, ao invés de apresentarem músicas autorais, os participantes cantam covers — algo que não estava claro até então, explica Pasin.

Maior erro de participantes pode ser 'cantar demais'

Lucas Pasin diz que o "tiro no pé" do reality é justamente a música. O programa lembra muito o BBB, um reality no qual a "cantoria" é sempre "mal vista", explica o jornalista. "O maior erro do participante é cantar demais e fora de hora. Ou seja, tudo o que o programa propõe, mas ao contrário", diz.

Chico defende a criação de uma nova regra, na qual os participantes só possam cantar em determinado momento do jogo. "Ninguém vai ganhar esse programa porque canta bem. É pelo confinamento; o público vai se apaixonar ou odiar alguém".