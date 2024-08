Com transparência e fio-dental, Anitta e Bruna Griphao rebolam muito

Anitta e Bruna Griphao rebolaram muito em uma balada em Mykonos, na Grécia.

O que aconteceu

Vestidas com trajes que exaltavam a sensualidade, incluindo fio-dental e peças transparentes, as duas celebridades mostraram sintonia ao dançarem juntas em meio à pista. As imagens foram compartilhadas nos stories do Instagram.

Anitta e Bruna estavam acompanhadas por outros amigos famosos. Nomes como Dani Calabresa, Duda Beat, Vivi Wanderley, David Brazil e MC Daniel estiveram no local.