Sasha Meneghel jogou no Flamengo e chegou à seleção mirim de vôlei

Nas viagens, dormia em qualquer lugar, fazia parte da experiência. E isso era bom, pois o time ficava mais unido. Sasha

Vôlei, no entanto, nunca foi o objetivo principal da filha moça. Ela sempre expressou gratidão pelo período em que treinou no clube, mas nunca escondeu que a paixão mesmo era por moda.

Hoje, aceitei que sou uma pessoa pública e trabalho com minha imagem. Tento ser 100% eu! Não faço algo que não combine comigo ou que não acredito. Tento ser verdadeira sempre. Sasha, quando tinha 20 anos

Moda

Sasha Meneghel aposta em look transparente durante viagem Imagem: Reprodução: Instagram

Sasha se encontrou profissionalmente na moda, em ambos os lados: tanto como estilista, quanto como modelo. Em 2016, ela foi morar sozinha em Nova York para estudar design de moda na Parsons The New School of Fashion, e se formou em 2020, com aulas remotas devido à pandemia de covid-19. Em 2017, assinou sua primeira coleção de roupas em parceria com a Coca-Cola Clothings.