'Perdi muitos seguidores': Quem é repórter da Globo que sofreu intolerância

Repórter também produziu e apresentou um programa de educação no canal online da Mídia Ninja, foi estagiária de sustentabilidade da Ipiranga Produtos de Petróleo e estagiária da área técnica da Rádio Globo.

Profissional, que trabalhou no SBT de 2022 a 2023, começou como estagiária e foi efetivada na emissora tempos depois. Ela integrava as equipes do SBT Rio e SBT Rio 2.

Ela foi contratada pela Globo em maio de 2023. A jornalista é conhecida por reportagens e entradas ao vivo em telejornais locais do Rio de Janeiro e em atrações de abrangência nacional.

Victória tem mais de 31 mil seguidores no Instagram. No perfil, ela compartilha registros de trabalhos na televisão, reflexões e debates sobre a luta antirracista.