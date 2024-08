Olimpíadas: Tom Cruise confere final do futebol feminino entre Brasil e EUA

Tom Cruise, 62, foi visto no estádio Parque dos Príncipes, para assistir à final do futebol feminino das Olímpiadas de Paris.

O que aconteceu

O ator foi visto com a mão direito no peito durante a execução do hino dos Estados Unidos da América para dar início à partida. No momento, Brasil e EUA disputam a medalha de ouro do futebol feminino desta edição olímpica.

Cruise participará da cerimônia de encerramento que acontece amanhã, domingo (11). De acordo com o TMZ, ele descerá do Stade de France carregando a bandeira olímpica, uma referência a sequencia de filmes que protagoniza, "Missão Impossível". A cena simboliza o começo da contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.