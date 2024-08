Imagens de 'Quarteto Fantástico' mostram uniforme da equipe em novo filme

A Marvel levou à D23, evento tradicional da Disney, um vislumbre dos uniformes do novo "Quarteto Fantástico".

Em painel na última sexta-feira (9), foi exibido um vídeo de bastidores com os quatro protagonistas do filme: Ebon Moss-Bachrach (Coisa), Pedro Pascal (Reed Richards), Vanessa Kirby (Sue Storm) e Joseph Quinn (Johnny Storm, o Tocha Humana).

No vídeo, Quinn aparece com um uniforme em azul e branco, com o tradicional "4" da equipe estampado no peito.