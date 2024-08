'Grávidos de novo': Mateus, da dupla com Jorge, e esposa esperam 3º filho

A acupunturista Marcella Barra, esposa do sertanejo Mateus, da dupla Jorge e Mateus, anunciou em seu Instagram que está grávida do terceiro filho do cantor.

O que aconteceu

Anuncio foi feito na noite de ontem. Marcella Barra postou um carrossel de fotos com o marido e os filhos no Instagram, anunciando a novidade.