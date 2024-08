Deborah Secco ousa com vestido feito de cintos em rancho de Carlinhos Maia

Deborah Secco, 44, usou um visual inusitado em sua primeira noite no rancho do Maia, evento organizado pelo influencer Carlinhos Maia, 33.

A atriz mostrou a montagem do vestido em seus stories, nesta sexta (9). Com um vestido base justo e curto preto, ela sobrepôs diversos cintos até criar um vestido único e todo feito do acessório.

Secco marcou presença na primeira noite do reality show. Além de posar com os organizadores do evento, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, ela também gravou alguns desfiles de fantasia. Uma participante homenageou a atriz, indo de Bruna Surfistinha.