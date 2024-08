Video Cassetadas? Conheça quadros do novo programa de Sheherazade na Record

A Record revelou novas informações do Domingo Record, programa apresentado por Rachel Sheherazade.

Com estreia prevista para 18 de agosto, o programa terá um quadro semelhante ao "Vídeo Cassetadas" do antigo Domingão do Faustão, com vídeos engraçados. "Estou curioso para ver se será Sheherazade imitando o Faustão", brinca Chico Barney.

Já nos "10 mais", a produção trará as dez fofocas mais comentadas na semana. E em "Recordando", lembrarão grandes momentos da televisão brasileira.