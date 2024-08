Ator mirim de 'Salve Jorge' muda de profissão; veja como artista está hoje

Ex-ator mirim Luiz Felipe Mello, que atuou em "Salve Jorge" (2012), mudou de profissão.

O que aconteceu

Ele tem 19 anos e, agora, trabalha na área comercial de uma fabricante global de produtos para redes de computadores. A mãe do rapaz, Juliana Mello, atua como gestora nacional na mesma empresa.