Após invasão de garimpeiros, Deodora consegue item precioso de Zefa Leonel

Deodora expõe suas intenções para Ariosto, que fica surpreso com o conhecimento dela. Floro Borromeu assegura a Zefa Leonel e sua família que os garimpeiros ilegais serão transferidos para a prisão.

Quinota, Artur e Aldenor pressionam Sabá Bodó a assumir pessoalmente a segurança da Gruta Azul. Deodora mostra a Ariosto a turmalina paraíba que Jordão roubou da Gruta Azul.

Com ouro roubado em mãos, Jordão convida Esperança para fugir com ele, e Esperança reconhece a origem do ouro.