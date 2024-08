Xuxa e Angélica se enfrentam no Domingão com Huck; entenda

Xuxa e Angélica se enfrentarão no Domingão com Huck, durante o programa que vai ao ar no próximo dia 18.

O que aconteceu

As duas participarão da Batalha do Lip Sync. A novidade foi anunciada nesta sexta-feira (9), nas redes sociais.

Angélica gravou um vídeo e falou sobre o duelo. "Oi, meus amores, eu estou muito animada em estar na estreia da Batalha do Lip Sync contra a minha amiga Xuxa, no Domingão. Estão preparados?".