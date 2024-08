'Musa do Forró': quem é a cantora encontrada após dois anos desaparecida

A cantora Renatinha Lemos, conhecida como a "Musa do Forró", foi encontrada em uma comunidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, pela reportagem do Cidade Alerta (Record).

A artista estava desaparecida há dois anos após enfrentar problemas com drogas.

Quem é a artista

Renatinha ficou conhecida no mundo da música como "Musa do Forró". Segundo a Record, ela cantou nas bandas "Buzões do Forró" e "Império da Patroa".