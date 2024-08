Gracyanne reflete após mudar de casa: 'Em paz e reencontrando a felicidade'

A gente tem que passar com essa mania horrível de se culpar demais, se cobrar demais e achar que a culpa é sempre nossa Gracyanne Barbosa

Para Lucas Pasin, de Splash, Gracyanne Barbosa colocou um ponto final em qualquer chance de reconciliação com Belo. "Não existiu uma tentativa de reconciliação com o Belo. Não tentamos voltar em nenhum momento. Apenas temos uma relação de amizade e respeito. Além disso, temos toda uma logística para organizar com família e negócios."