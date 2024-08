Festival de Gramado: Saiba como assistir às produções pela televisão

No dia 17, o Canal Brasil transmite ao vivo a Cerimônia de Premiação, com a apresentação dos Kikitos, a partir das 20h45min - também exibida pelo Globoplay.

E você que é fã das produções brasileiras pode aproveitar para fazer um esquenta já neste fim de semana. O Canal Brasil vai transmitir 31 títulos premiados em edições anteriores a partir das 13h40min tanto no sábado (10) quanto no domingo (11).

Estreia de 'Motel Destino'

Os longas-metragens que competem na edição 2024 do Festival de Gramado serão exibidos presencialmente para o público no local. A lista dos participantes pode ser conferida aqui. Telões instalados farão com que o público veja o que se passa dentro do Palácio, e o contrário também acontecerá: de dentro do salão será possível ver as movimentações do Tapete Vermelho.

Após a abertura do Tapete Vermelho, às 17h desta sexta-feira (9), ocorre a estreia do longa "Motel Destino" no Brasil, marcada para às 18h, no Palácio dos Festivais. O filme de Karim Aïnouz foi aplaudido por mais de 12 minutos no Festival de Cannes. Também nesta noite, o "O Clube das Mulheres de Negócios" abrirá a mostra competitiva de longas-metragens.

Holofotes voltados para Nachtergaele e Vera Fisher

A primeira premiação será no sábado (10) com a entrega do Troféu Oscarito ao ator Matheus Nachtergaele, um ano após eternizar sua arte na Calçada da Fama da cidade. Já o Troféu Cidade de Gramado ocorre em 14 de agosto, às 18h, quando Vera Fischer receberá a honraria.