Wanessa Camargo comenta relação com ex-marido e Isis Valverde: 'Querida'

Wanessa Camargo, 41, comentou sobre a relação que tem com o ex-marido, Marcus Buaiz, 45, e a noiva, Isis Valverde, 37.

O que aconteceu

A cantora, que tem dois filhos com o empresário, José Marcus, 12, e João Francisco, 10, contou como foi para os filhos lidar com a separação. "Sofri com a separação dos meus pais, principalmente quando você tem filhos pequenos que não entendem. Para eles estava tudo bem. Eles falavam: 'A gente resolve'. No primeiro ano foi um processo mais dolorido.", disse em entrevista ao Melhor da Tarde.