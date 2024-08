Saryne: Cada vez mais picantes, revelações no Surubaum soam pouco orgânicas

Ela se queixa, entretanto, de muitas revelações feitas no Surubaum soarem calculadas para viralizar. "A cada semana, parece que o convidado já vai sabendo que vai ter que contar algo mais picante [que na semana anterior], para ver se o seu relato vai viralizar mais, vai render mais. Isso passa a impressão de serem relatos pouco orgânicos."

Buda abre o jogo sobre suposto romance com Mani

Lucas Buda, 30, manifestou-se sobre os rumores de que estaria vivendo um affair com Mani Reggo, 41. A especulação surgiu depois que os dois jantaram juntos no Rio de Janeiro, acompanhados pela irmã da comerciante, Fabiana Reggo.

Buda assegurou que não está se relacionando com Mani e explicou que apenas conversou com ela sobre projetos sociais. "Não há romance. Eu e Mani fomos convidados para jantar por um amigo em comum. Nos encontramos lá e foi nosso primeiro contato, conversando sobre projetos. Eu soube sobre o Emprendaê Mulher, que ela faz, e fiz o convite para ela conhecer a Favela da Maré e os projetos sociais que acontecem lá com esse recorte", detalhou ele, ao colunista Lucas Pasin.