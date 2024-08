Quem é Rodrigo do Nascimento, comentarista da Globo criticado por velocista

O que disse Rodrigo e motivou a crítica de Ana Cláudia Lemos: "Infelizmente não fizemos uma boa largada, não tivemos uma corrida boa de todo mundo. [...] Olhando as parciais a gente viu que ninguém correu muito bem. Já sabia um pouquinho, pela fase que estamos passando na velocidade, agora é fechar o ciclo, virar a página de alguma forma e rever tudo o que foi feito de errado, o que a gente pode acertar novamente. Porque não pode ficar assim, não podemos ficar fora das grandes competições com o currículo que a gente tem."

-- Ana Claudia L Silva OLY (@AnaC_Lemos) August 8, 2024

aos Atletas parabéns por passarem por esse furacão. -- Ana Claudia L Silva OLY (@AnaC_Lemos) August 8, 2024

Rodrigo é treinado por Victor Fernandes, contratado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) como técnico do 4x100m tanto masculino quanto feminino — na prática, ele só trabalha com os homens. As mulheres não tiveram camping e foram treinadas informalmente por Katsuhico Nakaya em São Paulo. Ao chegar no Mundial, a escalação delas foi alterada e o desempenho foi muito ruim.

A reunião que Ana Cláudia pede para Rodrigo contar aconteceu nos EUA, no começo do ano, durante um camping do qual participaram os principais atletas do país (incluindo Rodrigo, Paulo André e três dos que correram hoje) e seus treinadores. Em determinado momento, Rodrigo chamou os companheiros para uma conversa reservada em um quarto e só permitiu a presença de Victor. Os demais treinadores foram barrados, o que teria gerado depois uma discussão. Atletas e treinadores voltaram do camping reclamando da falta de treinamentos específicos de revezamento, como de passagem de bastão.

Do camping, o time foi para as Bahamas, onde correu mal o Mundial de Revezamentos e não conseguiu a vaga olímpica de imediato. A vaga só veio na "repescagem", pelo ranking mundial, graças a um resultado do ano passado