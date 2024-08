Ney Matogrosso fala sobre sexo, política e lamenta: 'Sociedade não evoluiu'

Ney Matogrosso, 83, comentou a repercussão de uma foto publicada recentemente em seu Instagram, na qual posou sem camisa.

O que aconteceu

O cantor ironizou o frisson causado pela publicação, mas afirmou não se incomodar com a projeção do imaginário popular sobre si. "Postar foto sem camisa ainda provoca? [risos] Olha, eu não sei como me vejo no imaginário das pessoas, não. Elas projetam muita loucura, né? Mas, eu não acho tão ruim... Eu mexo com coisas delas e elas reagem, também, jogando coisas em cima de mim. Mas não tem nada errado nisso", filosofou, em bate-papo com a revista Quem.

Ney admite ser até hoje assediado por fãs - mas assegura jamais ter se envolvido com um. "Tem umas pessoas dizendo [em suas redes] 'vamos encontrar comigo', mas eu nem respondo. Não vou entrar nessa. Essa coisa de cantada de fã costuma acontecer ao vivo, mas, mesmo assim, nunca me meti com fã. Sempre tive essa cautela de não atravessar a minha vida com vida de fã, porque eu sei que é uma situação complexa. Sempre evitei. Claro, quando me falam umas gracinhas assim, posso até responder, mas essas coisas de internet, nada. Não olho com seriedade, porque não são sérias."