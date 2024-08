Naiara Azevedo celebra recuperação após denunciar ex-marido

Naiara Azevedo, 34, abriu o jogo sobre a nova fase de sua vida, oito meses após denunciar o Raphael Cabral, seu ex-marido e empresário, por ameaça e agressão.

O que aconteceu

Em entrevista ao Conceito Sertanejo, a cantora celebrou este novo momento de sua vida pessoal e profissional. Ela deu a volta por cima como artista independente e agora, gravou um DVD em Araguaia, Goiás, no último fim de semana.

Naiara disse ter parado de tomar remédios para dormir. "Hoje eu tenho paz. Eu deito a cabeça no travesseiro e durmo, descanso. Hoje não tomo remédio para dormir, nem para a ansiedade. Eu sou livre para ter as amizades que eu quero, conversar com a imprensa, coisas tão bobas. Poder fazer uma audição com compositores. Me sentia muito blindada. Eu fui muito blindada. E me sinto por isso, porque eu também fui culpada, deixei acontecer".