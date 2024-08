Hana Khalil entra em desafio sem álcool e açúcar; veja antes e depois

Hana abordou, ainda, o fato de que ter endometriose dificultava o ganho de músculos. "Tinha o metabolismo mais lento, me sentia fraca. Não conseguia mudar as cargas, nem evoluir. O condicionamento, resistência e força que tenho hoje não se comparam ao de antes. Sempre sonhei em ficar mais forte, pegar peso e não passar mal toda vez que fazia um agachamento com 5 kg de cada lado".

Além do corpo musculoso, a ex-BBB viu sua saúde mental dependente dos exercícios. "Tenho uma tendência a vícios, tenho dependentes químicos na minha família e precisei da musculação para reeducar meu cérebro e desvalorizar o álcool. Eu bebo, mas não é tão importante quanto antes".

A ex-sister explicou como o processo funciona. "A academia coloca seu corpo em um limite que ele produz muita dopamina. Era o que eu sentia quando bebia. Comigo aconteceu exatamente isso, de ter substituído uma dopamina pela outra. O treino me dá essa recompensa e me ajuda a organizar e oxigenar meu cérebro. Um simples abaixar para pegar as coisas no chão é muito diferente quando a musculação está em dia".

Hana treina cinco vezes na semana em academia com peso. "Aprendi a treinar, foi transformador. Já tive personal antes, mas nunca tinha aprendido caminhos de ser mais consciente com seu corpo na musculação. Sinto o músculo, o movimento, aprendi a respirar na hora certa".

A famosa afirmou que o corpo malhado veio como consequência, mas, que seu foco sempre foi a saúde. "Não foi um motivo que qual pensei muito nesse processo. Sou preocupada com minha saúde e respeito minhas limitações também. Como tenho muito foco, isso se refletiu no meu corpo."

Hana encantou um desafio e cortou doces e álcool por 21 dias. "Estou há três semanas sem álcool e sem açúcar e estou tentando dar uma limpada no meu corpo. As diferenças são muito perceptíveis e também estou vendo o processo de ser uma pessoa com o estilo diferente que eu tinha. Me reeduquei, a prioridade é minha saúde. Principalmente no âmbito físico, estou muito bem assim".