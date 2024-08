Quem é a ex-modelo húngara que diz ter uma filha de 10 anos com Neymar

Encontro na Bolívia. Gabriella disse ter conhecido Neymar em Santa Cruz de La Sierra em 2013, quando a seleção brasileira estava no país para a disputa de um amistoso e ela passeava na cidade. A gravidez foi fruto de um "relacionamento rápido", segundo ela. A criança se chama Jázmin Zoé.

O que aconteceu

Jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, já coletou material para DNA. A coleta foi realizada em Belo Horizonte e o resultado pode levar até um mês para ser liberado, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

Processo corre na Justiça desde janeiro deste ano. Além de pensão de 30 mil euros (pouco mais de R$ 180 mil na cotação atual), Gabriella também pede o pagamento retroativo de custos que teve nos últimos dez anos, como alimentação da filha e exames que fez na gravidez, o equivalente a R$ 20 milhões, de acordo com a Folha.

Tentativas de contato com Neymar. Gabriella disse ter tentando entrar em contato com Neymar para comunicar sobre a gravidez e o nascimento de Jázmin. Além de mensagens no Instagram do jogador, ela afirma ter enviado uma carta ao instituto do jogador e tentado contato diversas vezes com a família do brasileiro. O advogado dela, Ângelo Carbone, diz que houve troca de mensagens com o pai e a irmã de Neymar, Rafaella.

Equipe do jogador não se pronunciou sobre o caso. Conforme a Folha, a assessoria de Neymar informou que o processo corre em segredo de Justiça, impedindo qualquer tipo de declaração.