Deolane gasta R$ 5 mi com mansão nos EUA, mas detalhe nojento chama atenção

Deolane comprou sua 12ª mansão, mas pode enfrentar problemas.

O novo imóvel da empresária fica em Orlando e custou R$ 5 milhões — um valor "barato" para sua localização e área útil, avalia Chico Barney.

Apesar de ter sete quartos, piscina com hidromassagem e salas de cinema e jogos, a mansão chama a atenção por um detalhe "nojento": de acordo com pessoas que já se hospedaram nela, o local tem muitas aranhas mortas e baratas descritas como "gigantes". "Pelo preço, era o que me faltava a casa estar boa. Agora, é só dedetizar e dar uma limpada geral", brinca Chico.