Deborah Secco reencontra Raquel Pacheco e dá início a 'Bruna Surfistinha 2'

Não via a hora de contar para vocês que um dos personagens mais importantes da minha trajetória está de volta. É isso mesmo? Bruna Surfistinha está prestes a voltar para as telonas. Deborah

A primeira versão do filme é uma adaptação cinematográfica do bestseller literário "O Doce Veneno Do Escorpião: o Diário de uma Garota de Programa", de Raquel Pacheco. Ele conta a história da jovem Raquel (Deborah Secco), filha de classe média paulistana que um dia sai de casa e toma uma decisão surpreendente: virar garota de programa. Em pouco tempo, Raquel se transforma em Bruna Surfistinha e passa a ser uma celebridade nacional, contando sua rotina em um blog na internet.