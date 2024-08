Chico: Saia Justa dá indicativos de posição política misteriosa de Eliana

Fãs de Eliana têm se preocupado — e até lamentado — com a decisão da apresentadora de sair do SBT e estrear no Saia Justa da GNT, pela Globo.

Ao lado de Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil, a apresentadora conversou sobre temas delicados na estreia do programa ontem (7). "Vai pela terapia em grupo, passa pela autoajuda e continua no papo entre amigas", avalia Chico Barney.

Ao abordar assuntos sensíveis, Eliana esbarra em uma questão política, uma vez que sempre foi "misteriosa" sobre o que apoia e acredita, diz o colunista. "Ela está em um programa de opinião, com quatro mulheres, e tradicionalmente progressista. Vejo muita gente acostumada com o perfil agnóstico do programa no SBT reclamando."