Buda abre o jogo sobre suposto romance com Mani

Lucas Buda, 30, manifestou-se sobre os rumores de que estaria vivendo um affair com Mani Reggo, 41. A especulação surgiu depois que os dois jantaram juntos no Rio de Janeiro, acompanhados pela irmã da comerciante, Fabiana Reggo.

Buda assegurou que não está se relacionando com Mani e explicou que apenas conversou com ela sobre projetos sociais. "Não há romance. Eu e Mani fomos convidados para jantar por um amigo em comum. Nos encontramos lá e foi nosso primeiro contato, conversando sobre projetos. Eu soube sobre o Emprendaê Mulher, que ela faz, e fiz o convite para ela conhecer a Favela da Maré e os projetos sociais que acontecem lá com esse recorte", detalhou ele, ao colunista Lucas Pasin.

Bárbara Saryne diz acreditar na explicação dada por Buda. "É uma grande fofoca do dia, mas me parece que pode ser só uma amizade. As pessoas têm essa mania de achar que, toda vez que uma mulher está próxima de um homem, é um relacionamento, já ficaram... Mas nem sempre. Existe amizade também", ponderou ela, no Central Splash.