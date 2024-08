Botox no pênis, língua de cobra: as mudanças estéticas dos influencers +18

O ex-BBB 18 Wagner Santiago, por exemplo, viralizou ao fazer botox no pênis em 2023. Recentemente, ele usou a internet para revelar detalhes do procedimento para aumentar o órgão íntimo e, claro, aumentar o número de assinantes.

Wagner Santiago, do BBB 18, passou por harmonização peniana após se destacar como produtor de conteúdo adulto Imagem: Wallace Mota

MC Mirella revelou recentemente as mudanças após múltiplas cirurgias, incluindo lipoaspiração e aumento de seios. As imagens do antes e depois mostraram uma transformação impressionante. A cantora já chegou a faturar R$ 1 milhão com a venda de conteúdo exclusivo, também segundo a Privacy.

MC Mirella em cliques sensuais publicados nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram

Fernanda Campos, influenciadora e ex-affair de Neymar, já realizou lipoaspiração íntima e no abdômen como "parte de seu processo de autoconfiança". Recentemente, comemorou a marca de R$ 2 milhões em faturamento total.

Fernanda Campos diz que conseguiu realizar sonhos com o faturamento no Privacy Imagem: Reprodução/Instagram

Mari Ávila, com apenas 22 anos, já passou por 14 cirurgias estéticas. A jovem influenciadora utiliza suas redes para falar sobre suas transformações, destacando as razões pessoais e as mudanças em sua vida. Em julho, ela alcançou o top 1 na Privacy.