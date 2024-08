Bibi Babydoll diz que já foi assediada por cantar músicas de apelo sexual

Dona do single de sucesso "OnlyFans", Bibi diz que não se abala com os julgamentos. "Tenho muitos ouvintes que me acompanham e me incentivam sempre, mas também têm aquelas pessoas que julgam minhas músicas e as letras. Não me incomodo, pois todos somos livres para gostar ou não de determinado gênero musical, afinal, nem Jesus agradou todo mundo também (risos)".

Ela apontou que não toleta falta de respeito. "Desde que não me faltem com respeito, como já fui xingada com palavras grosseiras simplesmente por estar cantando minha música, isso eu não aceito. Os insultos vão das leves como: delícia, gostosa, cachorra, safada até as mais pesadas como: puta, piranha, vagabunda, biscate. De resto, eu acredito e apoio a liberdade de sermos quem somos e de fazer e gostar do que quisermos".

As roupas usadas por ela em shows também são motivos de julgamentos. Ela ainda contou se há diferença entre a Bibi BabyDoll artista para a Beatriz da 'vida real'. "Na minha opinião não, mas meu assessor jura que sim. Diz que a Bibi é a versão mais sexy, mais ousada e exuberante e, que tem um forte carisma para conquistar todos ao seu redor. Já a Beatriz é mais 'garota certinha', dedicada, séria, trabalhadora e um pouco mais fechada. A Bibi é o alter ego da Beatriz? Quem sabe (risos)".