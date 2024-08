'Acima da média, abaixo do radar': Febem lança o sexto álbum da carreira

"Abaixo do Radar " é o mais recente lançamento do MC e "poeta de camiseta de time" Febem, em parceria com o produtor CESRV. Com mais de 10 anos de carreira, o artista chega ao seu 6º álbum com participações de Luccas Carlos e do cantor Smile.

Quem é Febem?

Febem, nascido Felipe Desiderio, é de São Paulo, mas morou em várias cidades do estado. Do bairro da Vila Maria, na zona norte de São Paulo, foi para o município de Diadema, depois passou um período em Itanhaém, no litoral. Lá, inclusive, foi onde ganhou o apelido, dado por um inspetor de escola com quem tinha uma convivência diária no ensino fundamental.

Ter morado em vários lugares trouxe uma bagagem cultural impressionante. Desde sua passagem pelo grupo underground ZRM, que ele fundou com Felipe Flip e DJ Sleet, Febem sempre mostrou amplitude musical: funk —com o qual ele se conectou na época da Baixada Santista—, eletrônico, dancehall, soul, disco music e rap —com o qual se aproximou mais com as aulas e a vivência na Casa de Hip Hop de Diadema, com o pai da cultura hip hop, Nelson Triunfo. Além das vertentes da música rap, como o drill e o grime, que ele carrega por conta da sua pesquisa incessante como amante da música e como DJ.