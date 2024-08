Por que o problema de Steven Tyler levou à aposentadoria do Aerosmith?

Em 2023, o vocalista fraturou a laringe após uma apresentação. Ele ficou com as cordas vocais machucadas e sangrando, e os médicos disseram que teve uma lesão rara. A banda estava em sua turnê de despedida, "Peace Out", e teve que cancelar os shows depois disso.

Essa não foi a primeira vez que Steven Tyler teve problemas com as cordas vocais. Durante sua carreira, forçou as cordas vocais e precisou corrigir os danos com técnicas de canto.