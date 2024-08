Jogos retrô, influencers, campeonatos: Como será a 2ª edição do Retrocon?

Convidados especiais: dubladores de jogos e ex-redatores das icônicas revistas de videogame dos anos 90 estarão presentes.

Expositores e Colecionadores: mais de 40 expositores venderão jogos, videogames, camisetas, pôsteres e muito mais.

Exposições Exclusivas: "A história do Videogame", com consoles conhecidos, "XBOX", com modelos raros do videogame da Microsoft e "A História das revistas de videogame", com os exemplares número 1 das principais publicações sobre videogame da época, tudo original e ao vivo.

Além disso, o Retrocon 2024 traz também uma exposição do Museu da Tectoy, contando a nostálgica história da empresa em 10 itens especiais.

Conteúdo retrogames: um palco com mais de 12 metros estará disponível para rodadas de bate-papo com dubladores, entrevistas com influenciadores, discussão sobre temas relacionados a videogames e até shows de stand-up.