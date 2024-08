Qual a ordem cronológica certa para assistir aos filmes da saga 'Alien'?

Alien Resurrection

Todas as produções estão disponíveis no Disney+, com exceção de "Alien: Romulus", que chega aos cinemas no dia 15 de agosto.

'Alien: Romulus' chega aos cinemas no dia 15 de agosto Imagem: Divulgação

Franquia "Alien"

Começou em 1979, com o lançamento de "Alien" do diretor Ridley Scott. O filme segue a tripulação da espaçonave Nostromo, incluindo a suboficial Ripley (Sigourney Weaver), o capitão Dallas (Tom Skerritt) e o oficial executivo Kane (John Hurt), que estão voltando para casa depois de uma missão no espaço profundo. No entanto, eles logo se veem lutando pela sobrevivência quando uma espécie alienígena (mais tarde identificada como Xenomorfos) se infiltra em sua nave.

Embora "Alien" tenha recebido críticas mistas após o lançamento, hoje é considerado um dos maiores filmes de terror de ficção científica de todos os tempos. A forte protagonista feminina de Sigourney Weaver e a premissa arrepiante foram inovadoras. Além disso, a cena na qual o alienígena emerge através do peito de Kane é considerada uma das cenas mais icônicas da história cinematográfica.