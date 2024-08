Marina Ruy Barbosa, 29, compartilhou algumas fotos de sua viagem para a Grécia.

O que aconteceu

A atriz está aproveitando as férias em Mykonos. Ela postou alguns registros da viagem em seu perfil no Instagram.

Nos cliques, registrou seus passeios e o pôr do sol, e recebeu elogios dos fãs. "Combinando com a beleza do pôr do sol", salientou uma seguidora. "Musa babilônica", declarou outra. "Linda", disparou a atriz Vanessa Giácomo.