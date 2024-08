Floresta sedia rodada semifinal do Prêmio Emmy Internacional 2024

O Prêmio Emmy Internacional viaja ao redor do mundo anualmente para as rodadas de Semifinal de seleção e, neste ano, a Floresta, produtora da Sony Pictures Television no Brasil, foi uma das anfitriãs.

O que aconteceu

Na sede da produtora, grandes nomes do mercado se reuniram para a votação da categoria telenovela nesta sexta-feira (2). A etapa é importante no processo de avaliação por determinar a lista final dos indicados ao Prêmio Emmy Internacional, que ainda será divulgada.