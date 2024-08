Bia do Brás revela se perdeu a virgindade após fama no BBB: 'Vida nova'

Beatriz Reis, a Bia do Brás, admitiu que o assédio masculino aumentou após a fama no BBB 24, mas ressaltou que ainda não perdeu a virgindade.

O que aconteceu

Bia disse ser uma pessoa seletiva, por isso continua virgem. "Eu beijei só cinco pessoas na minha vida inteira. Sou muito seletiva, puxei um pouco a minha mãe. Agora quero conhecer [homens] novos, vida nova", declarou em entrevista ao PodCats.

A ex-sister ressaltou que sua primeira transa será com as luzes apagadas e afirmou ter receio de que os homens se aproximem dela por interesse devido o seu sucesso. "Eu sou tímida. Quando eu for perder [a virgindade] vou querer [que seja] no escuro. Quando eu ficar com alguém, não vai ser por status. O meu namorado vai ser o cara que eu vou ter sentimento, que vou estar segura, ter certeza, uma pessoa que realmente me ame, porque eu quero amar de verdade. Não vale a pena viver um amor falseado. Tem que valer muito a pena".