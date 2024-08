Saryne: Novo affair de Sandy surpreende por histórico amoroso

A descoberta do novo "affair" de Sandy surpreendeu. Segundo Lucas Pasin, a cantora estaria com o médico Pedro Andrade, quem costuma elogiar através de um "perfil fake" no Instagram.

O novo affair surpreendeu por seu histórico. Pedro Andrade já namorou Vanessa Mesquita, do BBB 14. Ele também atende famosos em sua clínica de nutrição.

Bárbara Saryne apoiou o uso do perfil por Sandy, mas questiona o que há em comum entre a cantora e a ex-BBB para chamar a atenção do affair. "Até porque não conhecemos muito da personalidade da Sandy. Mas quando paro para pensar em semelhanças com a ex-BBB, não vejo muitas".