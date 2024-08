Isis Valverde revela que foi confundida com cantora nos EUA

Isis Valverde, 37, disse que foi confundida com uma cantora nesta quinta-feira (1).

O que aconteceu

A atriz contou que essa foi a primeira vez que foi confundida com outra famosa. Ela relatou o ocorrido no Instagram.

Nos stories, explicou como foi a confusão no aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos. "Nunca tinha acontecido isso comigo, gente, de ser confundida com uma pessoa famosa aqui fora. O cara chegou falando aquele inglês bem rápido e eu [sem entender]. E ele: 'você não é aquela cantora?'. Eu falei: 'não, que eu me lembre não'", relatou sem citar o nome da artista em questão.