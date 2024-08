'Gigante': famosos celebram prata de Rebeca Andrade nas Olimpíadas

Nathalia Dill foi outra estrela que não escondeu sua emoção. "Ela é a segunda melhor ginasta do mundo e, agora, a mulher com mais medalhas da história do Brasil! Quanta emoção!"

Até os ex-BBBs Babu Santana e Fred Nicácio se pronunciaram sobre a conquista. "Seus feitos mudam o imaginário coletivo de várias meninas pretas e periféricas do Brasil", reforçou o médico. Enquanto o ator parabenizou Rebeca e Flaviinha.