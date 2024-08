'Olho pro Silvio e não acredito que sou filha dele', diz Daniela Beyruti

Daniela é vice-presidente do SBT Imagem: João Raposo/SBT

Daniela é vice-presidente do SBT. Ela é a terceira filha mais velha de Silvio, e a primeira do apresentador com a atual esposa, Íris Abravanel.

Nova plataforma de streaming. O +SBT promete oferecer novelas clássicas, programas de humor, reprises de atrações como "Topa Tudo por Dinheiro" e "Qual é a Música?" e conteúdos originais, como documentários sobre os maiores nomes do canal. A plataforma será lançada no dia 18 de agosto.