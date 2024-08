Olimpíadas 2024: entidades denunciam comentarista por fala sexista

Comentarista é demitido

Seleção australiana foi alvo de comentário sexista em programa de TV Imagem: Reprodução: X

Entidades também elogiaram a decisão da Eurosport de demitir Bob Ballard, após falas sexistas sobre nadadoras. Ela faria a cobertura das Olimpíadas de Paris 2024 na emissora que pertence à Warner Bros., quando fez comentários inapropriados sobre as atletas que disputaram o revezamento 4x100m livre, no último sábado (27).

O comentário foi feito após a equipe australiana conquistar a medalha de ouro na modalidade. Enquanto as atletas se dirigiam ao Centro Aquático de Paris para a premiação, Ballard disse: "Bem, as mulheres estão terminando. Você sabe como elas são... Andam por aí, se maquiam".

Lizzie Simmonds, nadadora que também participava da transmissão, classificou o comentário como "ultrajante", mas não se manifestou diante os espectadores do programa. As informações são do portal Deadline.

Após a repercussão negativa nas redes sociais, o Eurosport divulgou uma nota afirmando que Ballard havia sido afastado das transmissões. "Durante um evento da cobertura do Eurosport na noite passada, o comentarista Bob Ballard fez um comentário inapropriado. Para esse fim, ele foi removido da nossa lista de comentaristas com efeito imediato", dizia o comunicado da rede ao The Independent.