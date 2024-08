Bárbara Saryne: Rebeca e Simone são duas mulheres pretas que estão no topo

Dieguinho Schueng e Bárbara Saryne repercutiram a vitória da norte-americana Simone Biles, 27, sobre a brasileira Rebeca Andrade, 25, na ginásticas artística dos Jogos Olímpicos de Paris. O assunto rendeu memes na internet, insinuando uma inimizade entre as duas atletas.

Bárbara encara a criação desses memes mais como algo humorístico do que com qualquer conotação agressiva. "Isso vem muito do nosso jeito de torcedor. O futebol aqui é muito forte, fazemos brincadeiras com o time rival e levamos isso para outros esportes também. É mais isso do que a existência de alguma rivalidade real entre elas", analisou ela, no Central Splash.

A apresentadora enxerga uma relação mutuamente respeitosa entre as ginastas. "Vejo muito respeito entre elas, fair play, espírito olímpico. A Rebeca tem isso pela Simone, e a Simone tem por ela. Até mesmo o fato de a Simone ser uma medalhista premiada e reconhecer a força da Rebeca é positivo, um reconhecimento da nossa atleta brasileira."