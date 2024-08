Ápós descobrir segredo de Agnes, Serena prova que é reencarnação de Luna

A mestiça revela que Luna respondeu a um inquérito policial por ter ferido um namorado de Agnes que tentou se aproximar dela. A filha de Adelaide (Walderez de Barros) fica chocada com a informação, pois só ela e a bailarina sabiam disso.

A tia de Cristina (Flávia Alessandra) confessa que sempre se sentiu muito culpada por ter se envolvido com um homem que causou tanto sofrimento à filha. As duas se mudaram para Roseiral com a intenção que o problema fosse esquecido.

Serena revela que a alma de Luna nunca a culpou e que a ama muito. Depois disso, Agnes abraça a moça e a chama de filha.

A reprise de "Alma Gêmea", novela de 2005, escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.