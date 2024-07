Yas: Lucrar com discurso gordofóbico é atitude covarde de Maíra Cardi

Yas Fiorelo, Dieguinho Schueng e Dantinhas repercutiram o vídeo em que Maíra Cardi, 40, comenta a gravação de uma mulher que não consegue alcançar o próprio filho em um carrinho de bebê que se distancia, atribuindo a situação da personagem ao fato de esta ter sobrepeso.

Dieguinho observou que a problemática mostrada no vídeo nada tem a ver com o peso da mãe da criança. "Nitidamente se vê que aquela imagem não tem a ver com o peso da mulher, mas sim com alguma coisa que deu no joelho dela", destacou ele, no Central Splash.

Yas, por sua vez, criticou Maíra por fomentar um discurso gordofóbico com o objetivo de ludibriar seu próprio público - e lucrar em cima dele. "A Maíra é muito covarde. Atribuir doenças a pessoas gordas é pura gordofobia. Esse discurso, além de muito baixo e muito covarde, é muito perigoso também."