Saryne: Altas expectativas de 'Mania de Você' podem resultar em frustração

À medida que as informações sobre "Mania de Você" (Globo) são divulgadas, crescem as expectativas sobre a nova novela.

Essas expectativas, no entanto, podem resultar em uma grande decepção, adianta Bárbara Saryne. "Já me deixa com dois passos para trás. Fico com receio, porque toda vez que a expectativa é muito alta, pode rolar uma frustração", diz.