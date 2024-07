Como é o Barra Star Dream, condomínio da 2ª temporada de 'Os Outros'?

Tem relação visual com ícones da Barra da Tijuca, vista ampla da lagoa e relação direta com o condomínio da primeira temporada. As casas não têm muros, são grandes 'caixas' contemporâneas. De certa forma, são impessoais.

Sérgio tenta mostrar "nova versão" através de sua casa. "Ela não foi decorada, tem itens que vieram do apartamento, outros que já estavam lá ou foram comprados por uma necessidade específica. Ela responde ao novo mundo em que ele se inseriu.", afirma a produtora artística Moa Batsow.

Letícia Colin vive Raquel, uma corretora de imóveis de alto padrão. "Ela tem dinheiro de família e uma casa bem impessoal, feita por decorador. Utiliza elementos da moda na arquitetura e na decoração, sem muita preocupação com o estilo, mas sim com a imagem de sucesso profissional e pessoal", revela Batsow.

Àrvore entre casas de Sergio (Eduardo Sterblitch) e Raquel (Letícia Colin) é ponto de partida para conflito Imagem: Globo/Estevam Avellar

Árvore entre terrenos é ponto de partida para conflito de Sérgio e Raquel. Globo seguiu linha ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa — mostra o quanto uma empresa busca minimizar impactos no meio ambiente) e construiu planta cenográfica para minimizar os impactos ambientais. "Em função do desfecho da planta, não seria coerente com a nossa 'bandeira' usar uma árvore real", explica a gerente de produção, Luciana Monteiro.

Planta foi feita com serralheria e heras verdadeiras acopladas à base. "Não reproduzimos nenhuma espécie específica. Construímos nossa árvore pensando no que funcionaria melhor como textura e o que tinha disponível de material no mercado com aparência realista", conta Pedro Equi.